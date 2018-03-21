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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن قرار بلاده قصف المفاعل النووي السوري عام 2007 كان "تاريخيا وشجاعا".

وأضاف ليبرمان، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "اليوم يمكننا أن نعرف ما فعلناه في الحكومة في سبتمبر/أيلول 2007".

وأضاف: "البعض ضغط، والبعض تردد، لقد أثبت القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذناه أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لا يمكن ردع أحد (عن التصدي لذلك)".

وتابع ليبرمان: "يجب علينا الإلتزام بالمصالح الوطنية وإتخاذ القرارات والتصرف عند الضرورة. فقط تخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نتصرف، كنا سنقبل سوريا نووية".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، رسميا بقصف المفاعل النووي السوري عام 2007، في صحراء مدينة دير الزور، ونشر تفاصيل عن الهجوم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الهجوم بدأ الساعة العاشرة والنصف من مساء 5 سبتمبر/أيلول 2007، وانتهى عند الساعة الثانية ونصف فجرا من السادس من الشهر ذاته (أي في غضون أربعة ساعات فقط).

وأشار الناطق إلى أن ثماني طائرات من طراز "F15" و"F16" شاركت في الهجوم إلى جانب طائرة حروب الكترونية، وتم تدمير المفاعل النووي السوري بإلقاء 17 طنا من المتفجرات.

وحسب الناطق، فإن العملية نفذت بعد جهد استخباراتي معقد.

وقال أدرعي إن المفاعل كان يتم بناؤه في مراحل متقدمة في منطقة دير الزور على بعد 450 كم شمال دمشق.