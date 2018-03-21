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غزة - الرسالة نت

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز في سجونها 63 فلسطينية.

وأوضح النادي أن من بين الأسيرات 21 أمام وسبع قاصرات أعمارهن أقل من (18 عاماً)، ومن أبرزهن الفتاة عهد التميمي، التي أصبحت أيقونة بعد أياماً من اعتقالها.

وقال إن "إسرائيل" اعتقلت نحو 16 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، مع بدء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى أن سنوات انتفاضتي عام 1987 وعام 2000 كانت فيها النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 156 امرأة خلال العام 2017، و164 امرأة خلال العام 2016، و200 امرأة خلال العام 2015.

وقال إن الأسيرة الفلسطينيات يتعرضن مثل بقية الأسرى الفلسطينيين لـ "كافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل أو أماكن العمل وحتى النّقل إلى مراكز التّوقيف والتّحقيق، واحتجازهنّ في المعتقلات".