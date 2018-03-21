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غزة - الرسالة نت

شن الفنان الأردني الكوميدي نيكولاس خوري هجوما شديدا مصحوبا بالسخرية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعقاب تهجمه مساء الاثنين على حركة حماس واتهامها بالوقوف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الحكومة رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي.

وقال "خوري" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" محمود عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال الفاشلة وقال شوووو كان بقدر يرد ويجيب ٢٠ واحد يقتلهم بالساحة!".

وأضاف مستنكرا تصريحاته: "لا يا شيخ؟ طيب كل يوم في فلسطيني بيستشهد من الاحتلال، فرجينا مراجلك! ولا بتقواش غير على غزة!".

وتابع موجها حديثه للرئيس الفلسطيني قائلا: "عصبيتك هاي بتضحك فيها عالمساكين مش علينا، كل مسرحيتك هاي عشان بدك انت تسيطر عالأمن!! وطبعاً الأمن بنظرك يعني ساحة مفتوحة للاحتلال يجوا يعتقلوا الي بدهم اياه زي ما صار في جامعة بيرزيت!".

واختتم “خوري” تدوينته قائلا: “هلا جاي تحكي عالأمريكي ابن كلب بده يضيع فلسطين؟ ليش يخوي مين جاب ابن الكلب عنا؟"





