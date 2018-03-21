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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ عبد الحميد المصري القيادي في تيار "الاصلاح الديمقراطي" الذي يتزعمه النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان على ضرورة البحث وطنيًا في تشكيل جبهة انقاذ لقطاع غزة، ردا على العقوبات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة .

وقال المصري في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن رئيس السلطة يهدف من خلال عقوباته دفع غزة للانفصال وتمرير صفقة القرن.

وأشار المصري إلى ضرورة التحشيد وطنيًا؛ لمواجهة مواقف رئيس السلطة محمود عباس.

وفرض رئيس السلطة الفلسطينية عقوبات جديدة ضد غزة، على خلفية أحداث تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، متهمًا "حماس" بالمسؤولية عن الحادث.