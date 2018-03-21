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الرسالة نت - وكالات

ظهر مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، خلال تجمع لاعبي "المانشافت" بمدينة "دوسلدورف"، استعدادا لمواجهة منتخب إسبانيا وديا يوم الجمعة المقبل.

وحضر نوير إلى التجمع مع أنه غير جاهز لخوض المباريات، إذ غاب عن الملاعب لمدة طويلة للإصابة, ولم يعد لتدريبات الكرة حتى الآن.

وقالت شبكة "تي زد" الألمانية: "نوير كان واحدا من 26 لاعبا دوليا وصلوا إلى دوسلدورف، من أجل تصوير إعلان للمنتخب الألماني".

وأضافت: "لذلك لا يمكن أن يفوت نوير حدثا كهذا, رغم أنه لا يزال يعاني من الإصابة ولم يلعب منذ زمن طويل".