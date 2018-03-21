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21 آذار / مارس 2018. الساعة 01:15 بتوقيت القــدس. منذ ساعة
فتح ترفض تسليم معلومات لحماس حول حادثة الحمد الله
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الرسالة نت - محمود هنية
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