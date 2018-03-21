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غزة - الرسالة نت

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مطالبة حكومة الوفاق بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة يؤكد سياسة الإقصاء التي تنتهجها الحكومة.



وأضاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، أن عدم إشراك حماس في أي من الملفات يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أكتوبر/2017 في القاهرة.



وأكد القانوع أن "حركة فتح لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه وتتهرب من استحقاقات المصالحة وترتب على ذلك تبني حكومة الوفاق لسياستها، وعدم قيامها بواجباتها ومسئولياتها، والمشاركة مع رئيس السلطة في خنق غزة".