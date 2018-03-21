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الرسالة نت - محمود هنية

عقدت القوى الديمقراطية الخمسة عددًا من الاجتماعات المشتركة منذ بداية الاسبوع الجاري، مجمعة على ضرورة استدعاء عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، لتبحث في كيفية عقد مجلس وطني موحد، ردًا على دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقد المجلس الوطني بشكل منفرد.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة، أكدّ أن الموقف الموحد للقوى الخمسة يؤكد على ضرورة عقد اجتماع للجنة التحضيرية التي جرى الاتفاق عليها في لقاءات بيروت العام الماضي، والتي تضم الامناء العامين للفصائل.

وقال أبو ظريفة لـ"الرسالة نت" إن اللجنة هي المفوضة ببحث عقد مجلس وطني موحد ويحدد الزمان والمكان والآلية المناسبة لذلك.

وتضم القوى "الجبهتين الشعبية والديمقراطية وفدا وحزب الشعب والمبادرة الوطنية".

وكانت الفصائل قد اتفقت في لقاءات بيروت التي عقدت في شهر يناير من العام الماضي، على تشكيل لجنة تحضيرية ممثلة من الامناء العامين للفصائل، للتحضير لعقد المجلس الوطني.

و أقرّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موعد انعقاد "الوطني" نهاية الشهر المقبل، بدون مشاركة "حماس" و "الجهاد الإسلامي".

ورفضت الجبهة الشعبية المشاركة في اعمال المجلس، مؤكدة أنها لن تشارك في مجلس يستثني حماس والجهاد الاسلامي، أو يعقد تحت حراب الاحتلال وفي صيغته الحالية.