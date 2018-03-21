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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء طالبًا جامعيًا على خلفية سياسية، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي تهمة توجه إليهم.

ففي طوباس، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة القدس المفتوحة نعمان صوافطة، فيما يواصل اعتقال عدد من الأسرى المحررين في سجن أريحا المركزي منذ 15 يومًا، وهم: منير فقهاء وفادي عبد الرازق وعروة دراغمة، وأحمد عبد اللطيف وأحمد صوافطة.

ويواصل جهاز المخابرات في طولكرم اعتقال الشقيقين من بلدة صيدا صديق عودة لليوم الـ 29 في سجن أريحا، وحكمت عودة لليوم الـ 14 على التوالي، والطالبين في جامعة خضوري أوس عواد ونوار نواهضة لليوم الثالث وذلك على خلفية سياسية.