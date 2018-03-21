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أنقرة- الرسالة نت

نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء وجود اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدينة منبج شمال سوريا والتي تسيطر عليها مليشيات وحدات "حماية الشعب" الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.



وفي تصريحات صحفية بأنقرة، قال الوزير التركي إن "الدور بعد منبج سيأتي على مدن أخرى"، معتبرا أن أي انسحاب للوحدات الكردية من مدينة منبج "غير كاف" في إشارة إلى ما تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن الجيش التركي سيواصل عملياته وصولا إلى مدن "عين العرب وتل أبيض ورأس العين والقامشلي".



وأوضح تشاووش أوغلو أنه "في حال توافقنا على خريطة طريق مجموعة العمل (التركية-الأمريكية) فإنه يمكننا القول إننا توصلنا إلى اتفاق.. لم نقل إننا توصلنا إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة حول منبج، قلنا إنه جرى التوصل إلى تفاهمات فقط".

وكان الجيش التركي والجيش السوري الحر أعلنا الأحد الماضي السيطرة على مدينة عفرين شمال سوريا بعد نحو شهرين على إطلاق عملية عسكرية، وهو ما يعني السطيرة على كامل إقليم عفرين الذي يعد واحدا من ثلاثة أقاليم (عفرين، الجزيرة، الفرات) أعلنها الأكراد شمال سوريا.

عربي21