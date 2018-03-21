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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أوعز وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون، إلى مجلس التخطيط والبناء بإعفاء مشروع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من دفع رسوم البناء للبلدية.

وأفاد موقع ريشت كان العبري أن ذلك القرار يأتي لتمكين استكمال المشروع في الموعد الذي حدد له 14 مايو المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ بناءً على طلب الجانب الأمريكي تطبيق تغييرات هيكلية في المبنى الجديد لأغراض أمنية منها بناء سور محيط به.

وأشار الموقع إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد اليوم عزمه على العمل بحزم وسرعة وإزالة كافة العراقيل البيروقراطية بهدف إنجاز نقل السفارة الأمريكية الى القدس في الموعد المحدد.