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الرسالة نت - وكالات

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم, رابطة الدوري الإسباني للعبة "لا ليغا" بتقديم إيضاحات لمعرفة أسباب عدم مشاركة لاعبيه المعارين في صفوف عدة أندية إسبانية حتى الآن في المباريات.

وأعرب الاتحاد السعودي لمسؤول المشروع في إسبانيا فيرناندو سانث, عن الشعور بقلق بالغ جراء عدم مشاركة اللاعبين التسعة رغم مرور شهرين على انتقالهم إلى إسبانيا خلال" الميركاتو" الشتوي.

ويشعر السعوديون بالقلق إزاء هذا الوضع مع قرب انطلاق منافسات مونديال روسيا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

ولم يشارك اللاعبون السعوديون في مباريات الدوري المحلي عقب انتقالهم إلى إسبانيا، وباستثناء مروان عثمان الذي انضم لرديف ليغانيس, وعبد الله الحمدان المعار لفريق الشباب في نادي سبورتينج خيخون، لم يشارك أي منهم في منافسات كرة القدم للمحترفين.

ومع قرب المونديال، يعتقد السعوديون أن اللاعبين يمكن أن يصلوا إلى الحدث الرياضي بشكل أسوأ مما كانوا عليه قبل سفرهم إلى إسبانيا.

وطالب بعض هؤلاء اللاعبين بالمشاركة في مباريات الدوري الإسباني بشكل علني, وعلى سبيل المثال، اعتبر سالم الدوسري الذي سافر مؤخرا مع بعثة فياريال إلى ليون بفرنسا من أجل اكتساب خبرة أوروبية، أنه يملك مستوى كافيا للعب تحت إمرة مدرب الفريق خافيير كاييخا.

وذكر عدد من المدربين لـ"كادينا سير", أن مستوى جميع اللاعبين محدود على الصعيد التكتيكي والبدني.

يشار إلى أن السعودية تستعد لخوض غمار كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، حيث توجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا، وأوروغواي, ومصر.