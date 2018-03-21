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المنامة-الرسالة نت

أعلن مسؤول اليوم الأربعاء أن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم لوكالة رويترز أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة ستمئة مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

وقال "الحكومة لن تكون مشغلًا للمدينة وإنما منظمًا، والقطاع الخاص سيكون له النصيب الأكبر".

وأضاف أن المدينة الجديدة "النعايم" التي ستقام على بعد 70 كيلومترًا إلى الغرب من مدينة الكويت ستستوعب 50 ألف نسمة، وأن العائد السنوي المتوقع لها يبلغ 90 مليون دينار (نحو ثلاثمئة مليون دولار) للقطاع الصناعي وحده، وستبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة.

وتعكف الكويت على خطط ومبادرات تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك في إطار مساع لتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط والدعم الحكومي السخي للمواطنين.