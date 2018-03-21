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كانبرا-الرسالة نت

توصلت دراسة أسترالية حديثة إلى أن الأزواج يميلون إلى أن يكونوا أكثر وزنا مقارنة مع العزاب، وذلك بالرغم من أنهم عموما أفضل صحة.

وشملت الدراسة بيانات قرابة 15 ألف بالغ أسترالي، مأخوذة من دراسات استقصائية سنوية أجريت بين عامي 2005 و2014؛ ونشرت الدراسة في مجلة "بلس ون" العلمية.

وكان متوسط ​​عمر المشاركين 52.9، وانقسموا بالتساوي بين الرجال والنساء، وكان 74% منهم مقترنين في وقت إجراء الاستطلاع.

وكشفت النتائج أن الأزواج كانت صحتهم -بشكل عام- أفضل، ورغم أنهم يأكلون كميات أقل من الوجبات السريعة وأكثر من الفواكه والخضروات، وهم أقل تدخينا؛ فإن الأزواج كانوا أعلى وزنا.

ومن التفسيرات لهذا الأمر أن الأزواج يقل اهتمامهم بمظهرهم (الوزن وشكل البطن) لأنهم قد ارتبطوا بالفعل، على عكس الأعزب أو العزباء الذي يهتم بمظهر جسمه لتعزيز فرصه في الارتباط بزوج جيد المواصفات.