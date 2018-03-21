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غزة-الرسالة نت

وقعت الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية "نماء" اتفاقية تعاون مع بلدية جباليا النزلة حول مشروع حفر بئر مياه غاطس وصيانة عدد من آبار المياه في مناطق نفوذ البلدية.

وشارك في بروتوكول التوقيع رئيس جمعية نماء د.منير البرش؛ وأ.عصام جودة رئيس بلدية جباليا النزلة.

وقال د.منير البرش أن مشروع حفر بئر المياه وصيانة الآبار سيخفف من أزمة المياه خصوصاً في ظل الحصار وقطع الكهرباء لفترات طويلة وعدم صلاحية مياه القطاع للشرب بسبب سوء الأوضاع الراهنة ونتيجة للحروب الثلاثة التي دمرت البنية التحتية للقطاع.

وأضاف البرش أن المشروع جاء تلبية لاحتياجات بلدية جباليا النزلة وبتمويل كريم من الأشقاء في دولة الكويت وبتنفيذ من جمعية نماء.

بدوره أشار رئيس البلدية عصام جودة أن البئر الغاطس سيتم حفره في منطقة الهوابر شمال جباليا وسيخدم 10,000 نسمة من السكان.

وأردف جودة أن البلدية تحاول بكل الطرق على إيصال المياه لمنازل المواطنين؛ على الرغم من قلة الإمكانيات المتاحة وقطع الكهرباء وظروف الحصار التي تُعاني منها البلديات.

وعبّر جودة عن بالغ شكره وتقديره لجمعية نماء على جهودها في تنفيذ مشاريع التنمية وحفر آبار المياه.