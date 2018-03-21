تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

أكد نبيل ذياب عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، أن فعاليات مسيرة العودة هي ترجمة فعلية لنموذج المقاومة الشعبية السلمية وليست في إطار الاشتباك المباشر مع الاحتلال، مشددا على تمسك الشعب الفلسطيني بحق عودته.

وقال ذياب في تصريح صحفي لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الأربعاء، إن الفعاليات جاءت في هذا التوقيت إحياءً لذكرى يوم الأرض والتأكيد على تشبث الفلسطيني بأرضه وتعبيرا عن وحدته الشعبية.

وأوضح أن مسيرة العودة الكبرى تأتي تعزيز لمطالب عودة اللاجئين، وخاصة في ظل وجود محاولات لإقصاء دور الأونروا من أجل إنهاء قضية اللاجئين.

وأضاف عضو اللجنة الاعلامية أن اللجنة تعكف على تفعيل دور حقيقي للإعلام بكافة أنواعه لمجابهة الإعلام الإسرائيلي عبر حشد الطاقات الإعلامية، مشيراً أن هناك ساعات محدد لبث موحد لكافة الإذاعات المحلية المسموعة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، رافضاً الحلول المجتزئة حول القضية الفلسطينية.

ودعا ذياب أبناء الشعب الفلسطيني للتوجه إلى الخيام التي ستكون موجودة على طول الحدود المطلة على الأراضي المحتلة، وحمل أسماء البلدات المهجرة والإقامة بالخيام.

وكانت الهيئة الوطنية قد أعلنت عن التحضير لانطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى من مناطق التماس مع الاحتلال "الإسرائيلي" تجاه الأراضي المحتلة في ذكرى يوم الأرض في ال 30 من الشهر الجاري.