تصغير الخط تكبير الخط

طهران- الرسالة نت

قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي -اليوم الأربعاء في كلمة متلفزة- إن الولايات المتحدة لن تحقق هدفها في المنطقة لكن إيران ستكلل بالنجاح، مشيرا إلى أن بلاده قامت بدور مهم في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بالمنطقة.

ورأى خامنئي في كلمته التي ألقاها من مدينة مشهد بمناسبة بداية السنة الفارسية، أن الولايات المتحدة غير قادرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى وجود الجيش الأميركي في أفغانستان كمثال على الإخفاق.

وكان الزعيم الإيراني قد قال في تصريحات سابقة هذا الشهر إن إيران لن تتفاوض مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة على حضورها في الشرق الأوسط، بل يتعين عليها أن تتفاوض مع دول المنطقة على هذا الأمر.

ووصف خامنئي وجود القوات الأميركية في مختلف مناطق العالم بأنه خبيث ومحرض، مشددا على أن بلاده لن تأخذ الإذن من واشنطن بشأن دورها في الشرق الأوسط، وتابع "لكن إذا ما قررنا أن نوجد على الأراضي الأميركية وقتها سنتفاوض معكم".

المصدر : رويترز