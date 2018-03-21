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الرسالة نت - وكالات

أسفرت قرعة دوري المجموعات "ثمن النهائي" لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي المصري "وصيف النسخة الماضية"، في المجموعة الأولى بجوار الترجي التونسي، بصدام عربي ناري.

وجاء الوداد البيضاوي المغربي، بطل النسخة الماضية من البطولة في المجموعة الثالثة، المتوازنة نسبيا، ويعد منافسه الرئيسي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا:

- المجموعة الأولى: الأهلي المصري، والترجي التونسي، وتاونشيب البوتسواني، وكامبالا سيتي الأوغندي.

- المجموعة الثانية: وفاق سطيف الجزائري، ومولودية الجزائر، والدفاع الجديدي المغربي, ومازيمبي الكونغولي.

- المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وتوغو بورت التوغولي، وحوريا كوناكري الغيني.

- المجموعة الرابعة: النجم الساحلي التونسي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، وإمبابان سوالوز بطل سوازيلاند.

ومن المقرر أن تجرى قرعة منفصلة لمباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، في الثالث من شهر سبتمبر المقبل.