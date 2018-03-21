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غزة- الرسالة نت

أعلنت قيادة حركة حماس أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حققت تقدمًا كبيرًا في الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب الدكتور رامي الحمد الله، والذي حدث يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت قيادة الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن الأجهزة الأمنية ما زالت تلاحق المتورطين في هذه الجريمة وبشكل مكثف؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في داخل القطاع وعلى الحدود والمعابر.

وقالت قيادة الحركة: "نلتمس من جمهور شعبنا الفلسطيني تفهم هذه الإجراءات، والتعاون الكامل كما عهدناهم مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى المجرمين وكشف كل تفاصيل الجريمة النكراء".

وشدد البيان على أن قيادة الحركة وعلى رأسها رئيس المكتب السياسي اإسماعيل هنية ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار يتابعان أولًا بأول وبكل اهتمام مجريات التحقيق.

وأشار إلى أن الحركة وضعت كل إمكاناتها الأمنية والفنية لمساعدة الأجهزة الأمنية والوقوف إلى جانبها للوصول إلى الفاعلين.

وأكدت دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية حتى إتمام هذه المهمة الوطنية.

ووعدت الحركة شعبنا وأمتنا وكل المعنيين بالقضية الفلسطينية أن تضعهم في كل تفاصيل هذه الجريمة النكراء حال الانتهاء التام من التحقيق فيها.