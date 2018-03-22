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المنامة - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم الخميس, المنتخب الوطني الفلسطيني مع نظيره البحريني على ملعب "البحرين الوطني", في آخر استعداداته لموقعة عمان في تصفيات كأس أمم آسيا 2019.

وسبق لـ"الوطني" اللعب مع الجزائر الأولمبي (1-0) وديا في السابع والعشرين من فبراير الماضي, لتكون مواجهة البحرين اليوم الأخيرة له, قبل الصدام الرسمي مع عمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

واستبعد خوليو سيزار مدرب منتخب فلسطين, ستة لاعبين هم خلدون الحلمان, وحسام زيادة, وعدي خروب, وليث خروب لأسباب فنية, بينما فضّل عدم استدعاء محمود وادي, وحسام عايش للإصابة, واستدعى بدلا منهم السداسي محمد بلح, ومحمود عيد, وهيثم ذيب, وشهاب قنبر, وماتياس حذوة, وأحمد عوض.

يشار إلى أن منتخب فلسطين وصل العاصمة البحرينية "المنامة" منتصف الأسبوع الجاري, قادما من السعودية.