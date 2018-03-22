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غزة - الرسالة نت

اشتعل الصراع على خطف لقب هداف دوري الدرجة الأولى هذا الموسم, عقب وصول المسابقة لجولتها الأخيرة.

ويحتل مدحت السيد نجم بيت لاهيا الصدارة برصيد 13 هدفا, بفارق هدف فقط أما ملاحقه المباشر بهاء الدعالسة مهاجم خدمات البريج.

ويتواجد مهند أبو زيد لاعب بيت حانون الأهلي في المركز الثالث برصيد 11 هدفا, متفوقا بهدف على محمد الحداد لاعب خدمات المغازي, وهدفين على محمود فحجان لاعب خدمات خانيونس.

ويملك الثلاثي محمود الشنباري من جمعية الصلاح, ومحمد الظاظا من الزيتون, ومحمود عليان من المجمع الإسلامي 7 أهداف لكل واحد منهما.

يشار إلى أن خدمات النصيرات يتصدر ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة, بفارق المواجهات المباشرة أمام بيت حانون الأهلي.