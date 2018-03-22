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الرسالة نت - وكالات

أكدت صحيفة "تايمز" الإنجليزية, أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يبحث عن عقد تاريخي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم الأخبار التي تحدثت مؤخرا عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت "تايمز", إن نيمار طلب من رئيس النادي "الباريسي" ناصر الخليفي تحسين بعض البنود في عقده، وذلك خلال زيارته له في البرازيل, بعد تعرضه للإصابة التي أجرى على إثرها عملية جراحية.

ووفقا للمعلومات المُسربة, فإن النجم البرازيلي يريد أن يكون أول لاعب في النادي "الباريسي" يحصل على مبلغ مليون يورو في الأسبوع، وهو يستعمل ريال مدريد من أجل الضغط على باريس سان جيرمان، للحصول على عقد بقيمة 52 مليون يورو, وهو المبلغ الذي سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

ويغيب نيمار عن فريقه باريس سان جيرمان منذ فترة, بسبب التعافي من الإصابة التي تعرض لها في كاحله, وسجل في الموسم الحالي 29 هدفا وصنع 19 في 30 مباراة، ولن يعود قبل يونيو المقبل.