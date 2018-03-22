تصغير الخط تكبير الخط

واشنطن- الرسالة نت

قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن شركة التواصل الاجتماعي ارتكبت أخطاء فتحت المجال أمام وصول بيانات لمستخدمين إلى شركة "كامبريدج أناليتكا" لتحليل البيانات، وأن فيسبوك ستجري تغييرات.

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربيرغ على فيسبوك إن الشركة "ارتكبت أخطاء، ويوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".

وتأتي تصريحات مؤسس فيسبوك على إثر تداعيات فضيحة شركة تحليل المعلومات "كامبريدج أناليتكا" على "فيسبوك"، وسط تساؤلات برزت قبل كلامه الأخير اليوم عن غيابه، وامتناعه عن التعليق على الأزمة، خاصة أن شركته خسرت 10 في المائة من إجمالي قيمة أسهمها، منذ يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن تقارير إعلامية أميركية وبريطانية أفادت أن شركة "كامبريدج أناليتكا" لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" من دون موافقتهم، من خلال تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016، في أكبر خرق من نوعه لموقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، لاستخدامها في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

وأجرت "القناة الرابعة" البريطانية تحقيقاً صحافياً استقصائياً سرياً، وصورت كبار المديرين التنفيذيين يقترحون اللجوء إلى تكتيكات غير مشروعة في كسب أصوات الناخبين، في دول عدة حول العالم، بينها الرشاوى والابتزاز الجنسي ونشر الأخبار الزائفة.

ورداً على هذه الفضيحة، دشن ناشطون وسم #DeleteFacebook (احذف فيسبوك)، وظهر ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، وشارك فيها المؤسس المشارك في "واتساب" (تمتلكها فيسبوك الآن)، بريان أكتون.

(العربي الجديد)