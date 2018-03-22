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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، قرر إبعاد لاعبه الفرنسي بول بوغبا، من مباراتي إشبيلية بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبرايتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب تصرف اللاعب معه أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية بعد مباراة ليفربول.

وكان بوغبا قد غاب عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (2-1), في 10 مارس الجاري، بسبب الإصابة، لكنه اتجه إلى مورينيو أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية بعد المباراة، وحرص على مصافحته أثناء إجرائها، وتعمّد جذبه إليه بقوة.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن المدرب البرتغالي رغم ابتسامته العريضة التي ارتسمت على وجهه أثناء مصافحة اللاعب له، أبدى غضبه الشديد من هذا التصرف، وهو ما أخبر به لاعبه الفرنسي بعد ذلك.

وقرر مورينيو بعد هذا الموقف استبعاد بوغبا من التشكيلة الأساسية للفريق في مباراتي إشبيلية وبرايتون، وهو ما حدث بالفعل، لكنه اضطر لاستخدامه كبديل في مباراة الفريق الأندلسي، عندما كان بحاجة إلى الفوز للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن بوغبا كان راغبا في إخبار الإعلام بعدم وجود أي مشكلات بينه وبين مدربه، بعدما استبعده مورينيو من التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة، إلا أن تصرفه تسبب في زيادة نقمة الأخير عليه, واستبعاده حتى من المباريات التي يمنح فيها الفرصة للاعبين البدلاء مثل لقاء برايتون.