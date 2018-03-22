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الضفة المحتلة-الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم اليوم الخميس، عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية فيما داهمت منزل لعائلة شهيد في بلدة عوريف جنوب نابلس.

فقد اعتقلت قوة للاحتلال الشيخ مفيد الطوباسي، بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين.

فيما حاصرت قوة من الجيش منزل الشهيد عمير عمر شحادة في قرية عوريف وسلمت شقيقه ابراهيم شحادة طلباً لمقابلة مخابراتها. وكانت دوريات الاحتلال قد داهمت امس بلدة عورتا وشددت الاجراءات على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وفي محافظة قلقيلية اعتقلت الشابين: ابراهيم عصام عويضة، و ميسرة عفانة، بعد مداهمة منزليهما خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، فيما نصبت حواجز على مدهل بلدة جبوس شرقي المحافظة التي اندلعت مواجهات ليليلة فيها، ونصبت حاجزا على بوابة عزون الشرقية.

ودهم جنود الاحتلال منازل عائلة العمواسي، في بلدة عناتا بالقدس المحتلة، كما تم دهم منزل لعائلة علقم في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة والتسبب بخراب كبير في ممتلكاته. وتم اعتقال الشاب إياد معن العمواسي من منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة .

واقتحمت دوريات الاحتلال بلدة الدوحة في بيت لحم وبلدة بيت فجار في القضاء.

وفي الخليل شهدت مدينة حلحول مواجهات تخللها اطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال انسحاب دوريات الاحتلال.

وفي رام الله اعتقلت الشاب نور الدبور من منزله بحارة النعانية في مخيم الامعري.

واعتقلت الشقيقين ( معمر وليث شحرور ) من منزلهما في بلدة بلعا شمال شرق طولكرم وجرى اعتقال الأسير المحرر راسم الطل من مدينة الظاهرية جنوب الخليل.