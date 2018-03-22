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خانيونس- الرسالة نت

توغلت ست جرافات عسكرية (إسرائيلية) صباح الخميس في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة من نوع D9، إنطلاقًا من بوابة أبو ريدة الواقعة بمنطقة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية أن الجرافات المتوغلة، تقوم بوضع أسلاك شائكة على الحدود تحسبا لمسيرة العودة الكبرى .



وأشارت المصادر إلى أن هذا التوغل هو الخامس في المناطق الشرقية لقطاع غزة خلال 28 ساعة.



وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أيام، بوضع مزيد من الأسلاك الشائكة على طول الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة، استعداداً لمواجهة مسيرة العودة الكبرى في الـ 30 من آذار/ مارس الجاري.