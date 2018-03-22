تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي المحتلة- الرسالة نت

تبدأ الخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس، بتسيير أول رحلاتها المباشرة من نيودلهي إلى تل أبيب من خلال استخدام المجال الجوي السعودي، الأمر الذي وصفته الخارجية الإسرائيلية بـ"الإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي العظيم".

وذكر موقع صحيفة "جيروسلم بوست" صباح اليوم، أنها المرة الأولى التي تسمح السلطات السعودية لأية شركة خطوط أجنبية، بالتحليق في أجوائها في طريقها لإسرائيل. وعزت الخارجية الإسرائيلية هذا التطور إلى "الجهود"، التي بذلها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الأخير وظّف علاقته برئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي في تحقيق ما وصفته بـ "الإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي".

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الخطوة السعودية ستعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، من خلال تشجيع رجال الأعمال الهنود على الاستثمار في إسرائيل، وزيادة عدد السياح الهنود.

كما أشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تتوقع أن تسمح السعودية لمزيد من الخطوط الجوية العاملة في منطقة جنوب شرق آسيا، بتسيير رحلات باتجاه إسرائيل من خلال التحليق في أجوائها. ويذكر أنه حسب معطيات وزارة السياحة الإسرائيلية، فقد سجّلت زيادة بنسبة 47% في عدد السياح الذين وصلوا إسرائيل خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكرت الصحيفة أن المزيد من شركات الطيران العالمية تنتظر موافقة السعودية لتسيير رحلات إلى إسرائيل، مشددة على أن ذلك التطور سيحسن من التنافسية في سوق الطيران المدني الإسرائيلي. وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن سماح السعودية للخطوط الجوية الهندية بالتحليق في أجوائها، سيفضي إلى خفض تكلفة السفر إلى جانب تقليص وقت الطيران بشكل كبير.

وفي السياق، نقلت "جيروزاليم بوست" عن وكيل الخارجية الإسرائيلية السابق دوري غولد، قوله إن سماح السعودية لطائرات الخطوط الجوية الهندية المتجهة لإسرائيل، بالتحليق في أجوائها "يعد خطوة نحو التطبيع بين الجانبين".

وكانت الإذاعة العبرية قد كشفت الأسبوع الماضي النقاب عن أن يتسحاك مولخو، مبعوث نتنياهو السابق للمهام السرية هو من شرع لإقناع السعوديين بالموافقة على فتح مجالهم الجوي أمام الرحلات المتجهة لإسرائيل. وأشارت الإذاعة إلى أنه في أعقاب استقالة مولخو بسبب شبهات تورطه في قضايا فساد، تولى مستشار الأمن القومي الجديد مئير بن شابات، مهمة العمل على دفع الرياض للموافقة على الطلب الإسرائيلي.

ويشار إلى أن مصادر رسمية في الرياض نفت، قبل شهرين، التقارير التي تحدثت عن السماح لرحلات الخطوط الجوية الهندية المتجهة لإسرائيل، بالتحليق في الأجواء السعودية.

العربي الجديد