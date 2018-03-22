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غزة-الرسالة نت

أصيب عدد من أفراد الشرطة، صباح الخميس، خلال اشتباك مسلح مع مطلوبين متهمين بحادث تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وذلك غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الأجهزة الأمنية حاصرت منزلًا غربي مخيم النصيرات، كان يتحصن به المطلوب للأمن أنس أبو خوصة المتهم في تفجير موكب الحمد الله.

بدورها، دعت وزارة الداخلية في بيان مقتضب قبل قليل وسائل الإعلام إلى التروي وعدم نشر أخبار غير دقيقة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن ملاحقتها للمتهم الرئيس في حادثة الحمد الله ويدعى أنس أبو خوصة منذ أمس الأربعاء.