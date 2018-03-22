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الرسالة نت - فادي حجازي

اشتد الصراع على خطف بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة, عقب وصول دوري الأولى لمحطته الختامية هذا الموسم.

وقبل الدخول في منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من المسابقة, حافظت أندية خدمات النصيرات وبيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس على حظوظها كاملة بالصعود للممتازة, في الوقت الذي سيكون فيه الزيتون كلمة السر في حلبة الصراع.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم حسابات التأهل بالنسبة للفرق الثلاثة, وما هو الدور الخفي الذي سيلعبه الزيتون في تحديد إحدى البطاقات؟.

1- خدمات النصيرات:

يحتل الصدارة برصيد 36 نقطة, بفارق المواجهات المباشرة أمام بيت حانون الأهلي, وسيلعب مع خدمات خانيونس في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الفريق للفوز أو التعادل على أقل تقدير للصعود مباشرة للدرجة الممتازة, بينما ستجعله الخسارة يدخل في حسابات معقدة لتحقيق حلمه.

وبإمكان النصيرات أن يصعد للعب مع الكبار حال خسارته, بشرط واحد فقط وهو خسارة بيت حانون الأهلي أمام جمعية الصلاح, مستفيدا من فارق المواجهات المباشرة, وأي نتيجة غير ذلك ستعني فقدانه الفرصة كاملة.

2- بيت حانون الأهلي:

يأتي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة, ويملك حظوظا وافرة للوصول للممتازة, كونه سيواجه جمعية الصلاح الهابط للدرجة الثانية.

ولن يرضى "الحوانين" بأقل من الفوز أو التعادل بديلا, لضمان تحقيق حلم الصعود, كما بإمكانه أن يصعد حال خسارته.

وتوجد 4 حسابات عند سقوط الفريق أمام الصلاح, إذ سيتأهل في حالتين فقط وهما فوز خدمات النصيرات على خدمات خانيونس, أو تعادلهما مع ضرورة فوز الزيتون على المجمع الإسلامي.

أما في حال تعادل خدمات النصيرات مع خدمات خانيونس وعدم انتصار الزيتون على المجمع, فإن خدمات خانيونس سيصعد على حساب بيت حانون بفارق الأهداف في ظل التساوي بالمواجهتين المباشرتين بينهما, ونفس الأمر ينطبق حال خسارة خدمات النصيرات أمام خدمات خانيونس, فإن بيت حانون لن يصعد كذلك, وستذهب البطاقة الثانية للنصيرات.

3- خدمات خانيونس:

يتواجد في المركز الثالث برصيد 35 نقطة, ويطمح للفوز فقط على خدمات النصيرات, لأجل العودة بسرعة للممتازة, دون النظر للنتائج الأخرى, بينما ستكون الخسارة بمنزلة "الضربة القاضية" لأحلامه.

وبخصوص تعادله مع خدمات النصيرات, فإنه توجد 3 حالات, الأولى بإمكانها أن تساهم في صعوده, بشرط خسارة "الحوانين" وعدم فوز الزيتون على المجمع الإسلامي, بينما لن تشفع له الثانية بالوصول للممتازة, وتتعلق بخسارة "الحوانين" وانتصار الزيتون, إذ ستذهب البطاقة وقتها لـ"الحوانين".

كما أن تعادل أو انتصار بيت حانون مع الصلاح, سيقود الأول للدرجة الممتازة, وبالتالي سيذهب حلم "الذئاب" أدراج الرياح.