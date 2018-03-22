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الرسالة نت - وكالات

من يشاهد المستوى الذي يظهر عليه محمد صلاح هذا الموسم، يحق له الاعتقاد بأن النجم الدولي المصري، سينافس بقوة على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، بسبب ثبات الأداء طوال الموسم، بالإضافة إلى زخمه التهديفي الذي وصل إلى قمّته في الأسبوع الحادي والثلاثين.

وسجل صلاح أربعة أهداف وصنع هدفا في شباك واتفورد (5-0), ضمن الجولة الحادية والثلاثين، ليرفع رصيده إلى 28 هدفا، منفردا بصدارة الترتيب, وبفارق 4 أهداف أمام نجم هاري كين توتنهام, الذي بدوره سيغيب عن مباراتين على أقل تقدير في المسابقة, بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

وكان متوقعا أن يتألق "الفرعون" المصري مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما الإيطالي الصيف الماضي، إلا أن غزارته التهديفية كانت أمرا فاق كل التوقعات، لا سيما أنه لا يلعب كمهاجم صريح مثل منافسيه على لقب الهداف، كين وسيرجيو أغويرو.

تاريخ الرباعيات

وكان لويس سواريز آخر من يسجل "سوبر هاتريك" لفريق ليفربول بـ"البريميرليغ"، وحدث ذلك في الرابع من ديسمبر 2013، وانضم صلاح برباعيته الأخيرة إلى سلسلة من اللاعبين العظماء الذين وصلوا لهذا الحاجز التهديفي المميز.

ويعتبر النيجيري إيفان إيكوكو أول من أحرز "سوبر هاتريك" في الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث "البريميرليغ"، وذلك لمصلحة إيفرتون في شباك نوريتش سيتي (5-1)، يوم الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1993، أما روبي فاولر، فكان الأول من فريق ليفربول الذي يحقق هذا الإنجاز، وذلك أمام بولتون (5-2) عام 1995، قبل أن يتبعه برباعية أخرى بمرمى ميدلزبره (5-1) في عام 1996.

ونجح لاعب ليفربول السابق مايكل أوين في تسجيل رباعية بمرمى نوتنغهام فورست (5-1) في أكتوبر 1998، وعاد لتسجيل العدد نفسه من الأهداف بمرمى وست بروميتش ألبيون (6-0) في أبريل العام 2003، ولم يتمكن أحد من الوصول إلى الرقم ذاته في "الريدز"، حتى سجل سواريز رباعيته الأولى والأخيرة.

أفضل هداف

ومن الناحية الإحصائية، يحتاج صلاح 3 أهداف فقط في مباريات فريقه السبع المتبقية، ليعادل رقم سواريز كأفضل هداف لفريق ليفربول في موسم واحد بـ"البريميرليغ" برصيد 31 هدفا، كما يحتاج لتسجيل 11 هدفا في الدوري ودوري الأبطال لمعادلة رقم إيان راش كأفضل هداف في موسم واحد للفريق بكافة المسابقات وعلى مر العصور برصيد 47 هدفا أحرزها في موسم 1983-1984، علما أن الجناح المصري يحتل حاليا المركز الخامس على هذه اللائحة بالاشتراك مع روبي فاولر (36 هدفا في موسم 1995-1996)، وجوردون هودجسون (36 هدفا في موسم 1930-1931).

ولكن جائزة هداف الدوري، تبقى الهدف الأسمى لصلاح، وغياب كين في الفترة المقبلة، سيساعده على تحقيق غايته، علما أن مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو يحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا، كما أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري، لن يكون أمرا مستغربا، رغم المنافسة الشرسة التي يلقاها من نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين.