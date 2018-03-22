تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة-الرسالة نت

اعتقلت أجهزة الضفة المحتلة ثلاثة أسرى محررين، في حين استدعت طالبًا للتحقيق، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي طوباس، اعتقل جهاز الوقائي الليلة الماضية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الدكتور آدم عبد العزيز بني عودة بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي رام الله اعتقل الوقائي الليلة الماضية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات نجيب مفارجة، وقد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، وهو شقيق الأسير في سجون الاحتلال أسامة مفارجة.

وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الوقائي في الخليل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات أسامة شاهين مدير مركز أسرى فلسطين من مكان عمله، وقد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام فور اعتقاله.

في الوقت ذاته، استدعى الوقائي الطالب في جامعة الخليل غسان إدريس النجار للمقابلة يوم الإثنين القادم، وهو الاستدعاء الثاني في أقل من شهر.