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الرسالة نت- وكالات

ارتفع الذهب في تعاملات الخميس، بالتزامن مع هبوط الدولار في أعقاب قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، والتوقعات بزيادتها من مرتين هذا العام، إلى ثلاث.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أمس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 89.4.

وبحلول الساعة (10:05 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم/ أبريل نيسان بنسبة 0.73 بالمائة أو ما يعادل 9.7 دولار لتصل إلى 1331.2 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1332.3 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.71 بالمائة إلى 16.53 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.09 بالمائة إلى 956.9 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.27 بالمائة إلى 982 دولارا للأوقية