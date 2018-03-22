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غزة-الرسالة نت

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر الخميس، عن مقتل المطلوب أنس أبو خوصة، بعد أن بادر بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية التي تمكنت من محاصرته غرب مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن.

وقالت الداخلية في بيان صحفي وصل الرسالة نت إنه "فِي إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعمليةً أمنيةً صباح اليوم الخميس 2018/3/22 في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث حاصرت الأجهزة الأمنية عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس "أبو خوصة" وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن وهما:

الشهيد رائد/ زياد أحمد الحواجري

الشهيد ملازم/ حماد أحمد أبو سوريح

وأضافت الداخلية " إذ ننعى شهدائنا الأبطال، لنحيي فرسان الأجهزة الأمنية، ونشيد بتعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، ونعلن الآتي مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب)".

وأكدت الداخلية استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.