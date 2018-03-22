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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية ألمانية، أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، اقترب بشكل كبير من العودة للمشاركة مع الفريق "البافاري".

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن نوير سيبدأ الجري على جهاز "تريد ميل" بنسبة 100% اليوم الخميس، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة.

وقالت "كيكر": "حال سارت الأمور بشكل طبيعي، سيكون قادرا على العودة للمشاركة مع بايرن ميونخ في أبريل المقبل، وسيكون جاهزا لحراسة عرين ألمانيا في المونديال".

وعانى نوير من إصابة في مشط القدم تعرض لها في سبتمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية، ويؤدي حاليا برنامجا تأهيليا من أجل العودة وقيادة منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا.