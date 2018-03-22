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غزة- الرسالة نت

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 562 طفلاً من الضفة والقدس المحتلتين، خلال الأشهر الثلاثة ونصف الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي صادر عنها أن سلطات الاحتلال توسعت في اعتقالاتها التعسفية للأطفال الفلسطينيين على مدار السنوات الأخيرة، وصعّدت من وتيرتها خلال الأشهر الماضية؛ حيث اعتقلت نحو 562 طفلاً منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، في السادس من كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي.

وذكرت أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين منذ اعتراف ترامب يشكّلون نسبة 25 في المائة من إجمالي الاعتقالات الإسرائيلية خلال هذه الفترة، متابعة: "كافة المواثيق والأعراف الدولية جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه كاستثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الى أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة".

واستطردت الهيئة: "الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرّضون للتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، وغيرها من أصناف الانتهاكات الممارسة ضدّهم، مطالبة كافة المؤسسات المحلية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد لحماية الأطفال والضغط على الاحتلال لوقف اعتقالهم، والعمل من أجل الإفراج عن حوالي 350 طفل ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي".