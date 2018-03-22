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غزة- الرسالة نت

طالب رئيس السلطة محمود عباس اليوم الخميس، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسليم كل شيء لحكومة الحمد الله وأولها الأمن، "وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية الساعية لإنهاء هذه الحالة."

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلغاري في رام الله: "أجدد القول إن عليهم (حماس) تسليم كل شيء للحكومة التي شكلناها معهم، وأولها الأمن وبشكل فوري، وهذا متفق عليه بيننا وبينهم وبرعاية مصرية، لكنهم لا يُطبقون ذلك".

وأضاف "عندها سوف نتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة".

وفي السياق، أكد أن "الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات يومًا، ومستعد للذهاب لها دائمًا" مع "إسرائيل".

وشدد على عدم القبول بأية حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية، وقال: "ما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل".