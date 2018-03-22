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غزة-الرسالة نت

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس مساء الخميس، " اثنين من مجاهديها الأبطال وسط قطاع غزة، ارتقيا أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في إطار عملهما في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقالت الكتاب في بيان وصل الرسالة نت "إن الشهيد القسامي/ زياد أحمد الحواجري (28 عاماً) والشهيد القسامي/ حماد أحمد أبو سويرح (36 عاماً) وكلاهما من النصيرات وسط قطاع غزة، وأضافت "نسأل الله تعالى أن يتقبلهما ويسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل جهادهما خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهلهما وأحبابهما ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين".

وأضافت "نسأل الله تعالى أن يتقبلهما ويسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل جهادهما خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهلهما وأحبابهما ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين".