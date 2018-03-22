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غزة- الرسالة نت

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، عن وجود تقدم مهم في كشف اللثام عن جريمة "تفجير موكب الحمد الله".

وقال الحية خلال مشاركته بتشييع شهيدي الأمن بالمحافظة الوسطى، عصر اليوم الخميس "نعلن عن تقدم مهم في كشف اللثام عن جريمة تفجير الموكب ووصلنا لمن يقف خلفها".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت ظهر اليوم، عن مقتل المطلوب أنس أبو خوصة، بعد أن بادر بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية التي تمكنت من محاصرته غرب مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن.

وتعرض موكب رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله قبل أسبوعين، لانفجار عبوة ناسفة أثناء عبوره قطاع غزة من معبر بيت حانون.