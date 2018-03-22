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غزة- الرسالة نت

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن توقيت تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خطير بالمعنى الوطني والسياسي والميداني.

وقال هنية خلال تشييع شهيدي وزارة الداخلية اللذين ارتقيا خلال مطاردة المتهمين بتفجير موكب الحمدالله وسط القطاع، إننا سننتظر كشف تفاصيل التفجير، وستقول الأجهزة الأمنية في غزة كلمتها الأخيرة.

وأضاف: سننتظر الانتهاء من كل إجراءات التحقيق في التفجير الذي كان يهدف إلى تفجير ملفات سياسية.

وتوجه هنية بالتحية لأبطال الأجهزة الأمنية الذين قدموا أرواحهم ثمنًا لكشف الجريمة.