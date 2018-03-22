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غزة- الرسالة نت

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم تصريحات حكومة الحمدالله والناطق باسم أجهزتها الأمنية الضميري إصرارًا على الكذب، وتضليلًا للرأي العام، وتغطية على الجهات التي تقف وراء المجرمين والقتلة.

وقال برهوم في تصريح صحفي مساء الخميس، إن هذه التصريحات تعكس فضيحة هذه الحكومة، والحرج الشديد الذي وقعت فيه جراء محاولاتها توجيه التهم والأحكام الجاهزة والمسبقة كخطوة استباقية لحرف مجريات التحقيق.

وأضاف أن سياسة الخداع والتضليل التي تمارسها الحكومة لن تفلح في إنقاذ الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء من ورطتهم.