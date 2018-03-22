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الرسالة نت - وكالات

ذكر إدين دزيكو مهاجم فريق روما، أن اللعب الجماعي هو سلاح فريقه لعبور عقبة برشلونة، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة مباراة الذهاب ضد روما على ملعب "كامب نو" في 4 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في العاصمة الإيطالية يوم 10 من نفس الشهر.

وقال دزيكو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "برشلونة ليس المفضل فقط لعبور ربع النهائي، لكن أيضا للفوز بدوري الأبطال هذا العام".

وأضاف: "رغم ذلك، إذا لعبنا كفريق واحد بجماعية، سيكون بإمكاننا أن نفعل شيئا جيدا، فالتأهل يكون بالجميع وليس بلاعب واحد، ولا نريد أن نكتفي بدور الند أو التمثيل المشرف".

وتابع: "روما يملك العديد من اللاعبين الجيدين، قدمنا عروضا جيدة في البطولة وتأهلنا من دور المجموعات على حساب أتلتيكو مدريد وصيف النسخة قبل السابقة، لذا فنحن قادرين على مواصلة المشوار".

يشار إلى أن دزيكو لعب 37 مباراة مع روما في كل المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 أهداف أخرى.