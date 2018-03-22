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واشنطن - الرسالة نت

قال مسؤول في البيت أبيض الأمريكي الخميس، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمر بفرض تعريفات جمركية على الصين بسبب ممارساتها التجارية "غير المنصفة".

وأضاف المستشار الاقتصادي البارز في البيت الأبيض ايفريت اينشنستات للصحفيين، أن "ترامب سيفرض رسوما على واردات صينية قيمتها خمسين مليار دولار، ردا على السرقات المزعوم لحقوق الملكية الأمريكية".

وأوضح أن الرسوم الجديدة على الواردات ستستهدف قطاعات صناعية "سعت فيها الصين إلى الحصول على ميزة من خلال الاستحواذ غير المنصف أو نقل التكنولوجيا بالقوة من الشركات الأمريكية".