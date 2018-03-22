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غزة- الرسالة نت

أعلنت الإدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة أنها ستبدأ بحملة تحصين شامل ضد مرض "الحمى المالطية" "البروسيلا "بداية من تاريخ 25-3-2018، حيث ستشمل جميع مناطق قطاع غزة، وقد تم تشكيل 5 فرق عمل للبدء في الحملة .

وقالت الخدمات البيطرية في بيان وزعته العلاقات العامة والاعلام الخميس:"إن الهدف من وراء التحصين هو حماية الثروة الحيوانية والمواطن من المرض، والذي يعتبر من الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان،و أهابت بمربي الأغنام والماعز بمراجعة الخدمات البيطرية كل في محافظته لتحصين أغنامهم.