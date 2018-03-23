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الرسالة نت - وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد إنهاء عقد مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، شاكرا إياه على الفترة التي قضاها مع "الشياطين الحمر".

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وتعرض اللاعب للإصابة بقطع مزدوج في الرباط الصليبي خلال مباراة أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوروبي الموسم الماضي، حرمه من المشاركة في المباريات فترة امتدت إلى 8 أشهر.

وأصبح إبراهيموفيتش الاختيار الأخير للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في الموسم الجاري، لقيادة هجوم الفريق بعد كل من البلجيكي روميلو لوكاكو, والتشيلي أليكسيس سانشيز, والإنجليزي ماركوس راشفورد.

ومن المنتظر أن ينضم إبراهيموفيتش في الموسم المقبل إلى لفريق لوس أنجلوس غالاكسي بالدوري الأمريكي.

وشارك إبراهيموفيتش في 7 مباريات مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، وأحرز هدفا وحيدا ولم يصنع أي هدف، علما أن مباراته الأخيرة مع اليونايتد كانت أمام بيرنلي يوم 26 ديسمبر الماضي.