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الرسالة نت - وكالات

أكد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، أن فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، سيكون القائد الجديد للفريق خلال مواجهة إنجلترا اليوم الجمعة وديا.

وسيحل فان ديك مكان أريين روبن في قيادة المنتخب الهولندي، بعد اعتزال الأخير اللعب الدولي في أكتوبر الماضي.

وقال مدافع ليفربول: "ارتداء شارة قيادة هولندا أمر استثنائي جدا بالنسبة لي، أتمنى أن أصبح أفضل يوما بعد يوم".

وسيقود فان ديك تشكيلة جديدة للمنتخب الهولندي في أول مباراة بقيادة رونالد كومان, مع سعي وصيف بطل كأس العالم 2010 لتجاوز خيبة أمل الإخفاق في التأهل لنهائيات روسيا هذا العام.

وأصبح فان ديك الذي لعب تحت قيادة كومان في ساوثهامبتون، أغلى مدافع في العالم عندما انتقل إلى ليفربول في يناير الماضي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وفقا لتقارير صحافية.

وسيواجه فان ديك عددا من زملائه في ليفربول، خلال المباراة الودية ضد إنجلترا، من بينهم قائد ناديه جوردان هندرسون, والمدافع جو غوميز, ولاعبي الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين وآدم لالانا.