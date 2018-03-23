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الرسالة نت - وكالات

أبدى نادي إيفرتون اهتمامه بالتعاقد مع الإنجليزي لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات قريبا من الرحيل عن الفريق بسبب انتقادات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو له.

وكان مورينيو قد أطاح بشاو بين شوطي مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون السبت الماضي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليهاجمه بعد المباراة، معتبرا أنه تسبب في العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى فريقه قبل خروجه.

وكشفت شبكة "ESPN" الأمريكية, عن اهتمام نادي إيفرتون بالتعاقد مع لاعب اليونايتد الصيف المقبل, في ظل حاجته للتعاقد مع ظهير جديد لخلافة ليتون بينز الذي غاب عن أكثر مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

وترى إدارة إيفرتون أن شاو سيكون البديل الأنسب في هذا المركز، خاصة في ظل رغبة مانشستر يونايتد بالاستغناء عن خدماته، بالإضافة إلى بلوغه "22 عاما"، ما يتيح له البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة.

يشار إلى أن العديد من الأندية الإنجليزية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع شاو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة, استغلالا لمشكلته مع المدرب البرتغالي، وعلى رأسها تشيلسي.