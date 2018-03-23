تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

دخل النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد تاريخ بلاده، بعدما سجل "هاتريك" في المباراة التي جمعت منتخبه بنظيره الصيني (6-0), تحت أعين المدرب الجديد الأسطورة رايان غيغز.

وانتصرت ويلز على الصين (6-0)، وتحقق ذلك بفضل بيل الذي سجل "هاتريك", وبات الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

ورفع النجم الويلزي رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 29 هدفا، بعدما كان في مركز الوصافة قبل المباراة خلف الأسطورة أيان راش لاعب ليفربول السابق، الذي سجل في مسيرته 28 هدفا في 73 مباراة من عام 1980 حتى 1996.

وأحرز بيل أهدافه الـ29 في 69 لقاء دوليا، بواقع 0.42 في المباراة الواحدة، بينما كان مُعدل راش في اللقاء 0.38 هدفاً.