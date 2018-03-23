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الرسالة نت - وكالات

يترقّب عشاق كرة القدم حول العالم, يوم 13 يونيو المقبل, لمعرفة هوية البلد المنظم لكأس العالم 2026.

ويسعى طرفان للحصول على شرف التنظيم، وتحديدا المغرب, وملف مشترك لثلاث دول من أمريكا الشمالية وهي: أمريكا والمكسيك وكندا.

وأكد موقع الجامعة الملكية المغربية على موقعه الرسمي, إن نويل لوغاريت رئيس الاتحاد الفرنسي، سيقف خلف ملف المغرب لاستضافة الحدث العالمي.

وجاءت تصريحات لوغاريت خلال اجتماعه مع نظيره فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأكد لقجع خلال الاجتماع, أن ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026, لا يمثل البلد لوحده بل يعبّر عن إفريقيا ككل، مبينا في الوقت نفسه استجابة بلاده لكافة الشروط التي يطلبها الاتحاد لكرة القدم لـ"الفيفا".

يشار إلى أن المغرب تقدمت بطلب استضافة المونديال أكثر من مرة في النسخ الماضية, لكنها لم تنجح في ذلك، نظرا للإمكانيات والبنى التحتية المتوسطة التي كانت لديهل سابقا، إلا أن التجهيزات والملاعب الحالية ترتقي للمستوى المطلوب لتكون نسخة 2026 مميزة جدا.