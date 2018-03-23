تصغير الخط تكبير الخط

واشنطن- الرسالة نت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس في تغريدة على موقع تويتر تعيين جون بولتون محل هربرت ماكماستر في منصب مستشار الأمن القومي.

ويأتي تعيين بولتون، وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة، بعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريق ترمب في الأشهر الماضية.

وقال ترمب "أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من أبريل/نيسان المقبل سيكون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي".

كما حيا ترمب مكماستر وشكره على جهوده في الفترة السابقة، وقال إنه قام "بعمل استثنائي"، مؤكدا أنه سيبقى صديقا له على الدوام.

من جهته قال البيت الأبيض إن قرار إقالة مكماستر متفق عليه بينه وبين ترمب.

ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي سيحل مكانه المدير الحالي للمخابرات "سي آي أي"، مايك بومبيو "الصقر" الجمهوري.

ويعرف بولتون بأنه أيّد غزو العراق وتوجيه ضربات استباقية لكوريا الشمالية، كما أنه من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في يوليو/تموز 2015 لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وبهذا فهو ثالث مستشار للأمن القومي الأميركي منذ انتخاب ترمب رئيسا.

جدير بالذكر أن مكماستر عين مستشارًا للأمن القومي بالبيت الأبيض خلفًا لسلفه مايكل فلين أول من تولى هذا المنصب بعهد ترمب الذي تولى مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وفي 13 فبراير/شباط 2017 أقال ترمب فلين بدعوى كذبه في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة التي فاز بها ترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

المصدر : وكالات