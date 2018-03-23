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واشنطن- الرسالة نت

وافقت الإدارة الأمريكية مساء الخميس، على بيع 6 آلاف و600 صاروخ "تاو" (مضاد للدبابات) للسعودية، في صفقة أسلحة قيمتها مليار دولار.

جاء ذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، التي لم توضح مزيدا من التفاصيل.

ووصل ابن سلمان، الثلاثاء، العاصمة واشنطن في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستمر أسبوعين.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، في لقاء هو الأول من نوعه بين الجانبين، منذ تعيين الأخير وليا للعهد في يونيو / حزيران الماضي.

فيما التقى ابن سلمان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الخميس، في مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، بحسب إعلام أمريكي.